Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201013 - 1062 Frankfurt-Preungesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 13.10.2020, kam es auf der Homburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.

Der 31-Jährige befuhr mit einem Smart gegen 0.30 Uhr die Eckenheimer Landstraße in Richtung Kaiser-Sigmund-Straße. In Höhe des Hauptfriedhofs sollten Fahrer und Fahrzeug kontrolliert werden. Zu diesem Zeitpunkt war in diesem Bereich eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Doch statt stehen zu bleiben, ignorierte der Smart-Fahrer die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Kaiser-Sigmund-Straße. Umgehend nahm eine Streife die Verfolgung des Flüchtigen auf, der mehrere rote Ampeln missachtete und folgte diesem bis in den Marbachweg und von dort in Richtung Homburger Landstraße. Das Fahrzeug geriet kurzzeitig außer Sichtweite. Als die Streife dann die Kreuzung Marbachweg/Homburger Landstraße erreichte, konnte sie nur noch den verunfallten Smart feststellen, welcher seitlich von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Fahrer des Smart wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. An dem Fahrzeug sowie an mehreren Baumschutzgittern entstanden zum Teil erhebliche Beschädigungen.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 31-Jährige im alkoholisiertem Zustand mit dem Auto gefahren sein könnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

