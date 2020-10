Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201013 - 1059 Frankfurt-Höchst: Fahrrad gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntagabend, den 11.10.2020, in eine auf der Kurmainzer Straße gelegenen Garage ein und klaute aus dieser ein Fahrrad.

Der Unbekannte gelangte zunächst über eine Fluchttür in die Gemeinschaftsgarage des in der Kurzmainzer Straße befindlichen Gebäudekomplexes. Dort hebelte er ein Schloss eines Fahrradkäfigs auf und erreichte so das Fahrrad, mit dem er unerkannt entkam. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein orangefarbenes Mountainbike des Herstellers Specialized (Fatboy) mit auffällig dicken Reifen.

Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit eine verdächtige Person, die sich in der Garage aufhielt und bei der es sich möglicherweise um den Fahrraddieb gehandelt haben könnte.

Personenbeschreibung: männlich, circa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, schmales Gesicht, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit roter Jacke oder rotem Rucksack.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

