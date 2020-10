Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201013 - 1060 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht ging der Polizei im Bahnhofsviertel ein Taschendieb ins Netz. Zeugen hatten ihn direkt nach der Tat gestellt.

Gegen 02.30 Uhr verwickelte ein 29-jähriger Wohnsitzloser in der Moselstraße einen 18-Jährigen in ein Gespräch. Als sich eine günstige Gelegenheit bot, griff er in dessen Pullovertasche und nahm die Geldbörse an sich. Anschließend rannte er in die Taunusstraße davon. Der 18-Jährige nahm gemeinsam mit zwei Zeugen die Verfolgung auf. Als das Trio den Dieb einholte und ihn stellen wollte, zückte dieser einen spitzen, einem Skalpell ähnlichen Gegenstand und drohte damit. Zwischenzeitlich waren Zivilfahnder an Ort und Stelle eingetroffen und sprachen den Mann mit gezogener Dienstwaffe zu Boden. Bei der Durchsuchung fanden sie noch ein Klappmesser bei dem 29-Jährigen.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell