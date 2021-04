Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht in der Dwarsglupe

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht in der Dwarsglupe

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in der Auricher Innenstadt. Zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang Unbekannter in der Dwarsglupe mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford S-Max. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

