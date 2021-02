Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.02.2021

Eschwege (ots)

Polizei Werra-Meißner-Kreis

Witterung macht dem Verkehr auch im Werra-Meißner-Kreis zu schaffen; Beeinträchtigungen weitestgehend glimpflich und ohne Personenschäden

Die anhaltenden Schneefälle am Sonntag und Montag haben auch im Werra-Meißner-Kreis zu Behinderungen und Beeinträchtigungen im Verkehrsgeschehen geführt. Insbesondere in der Nacht zu Montag hatten sich mancherorts im Kreis Autofahrer in den Schneemassen festgefahren und mussten dabei z.T. ihre Fahrzeuge stehen lassen. Auch Lkw-Fahrer, die das Kreisgebiet befuhren, hatten an der ein-oder anderen Stelle erhebliche Probleme voranzukommen.

Am frühen Sonntagabend gg. 17.45 Uhr waren zwei Pkw`s aufgrund der Witterung auf der Landesstraße L 3237 zwischen Witzenhausen und Kleinalmerode ohne Fremdeinwirkung in den Straßengraben gerutscht und konnten sich nicht mehr selbständig befreien, so dass in beiden Fällen eine Bergung der Fahrzeuge organisiert werden musste.

Ein Großteil aller Verkehrsteilnehmer konnte aber nach kurzer Beeinträchtigung seine Fahrt fortsetzen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Vorfälle glücklicherweise allesamt glimpflich und ohne Personenschäden.

Polizei Eschwege

Grundstücksmauer durch flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 500 Euro an einer Gebäudemauer in der Weserstraße von Schemmern hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, der am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr offenbar im dortigen Bereich aufgrund der Witterung von der Straße abgekommen ist. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Eschwege, die jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, unter der Nummer 05651/925-0.

Winterdienst beschädigt Pkw; Schaden 300 Euro

Am Sonntagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr hat ein 20-Jähriger aus Sontra beim Schneeräumen mit einer Zugmaschine einen Pkw leicht am hinteren linken Radkasten beschädigt, der in Niederhone im Mönchewinkel auf einem Betriebsgelände abgestellt war. Der Schaden liegt bei 300 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Klein-Lkw beschädigt Warnbake; Schaden 400 Euro

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist gegen 03.00 Uhr ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw`s aus Wehretal in zwischen Hessisch Lichtenau und Retterode in Höhe Einmündung Spangenberger Straße aufgrund der winterglatten Fahrbahn gegen eine Warnbake gerutscht. An dem Klein-Lkw entstand dadurch ein Schaden von 300, an der Warnbake in Höhe von 100 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell