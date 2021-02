Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Gasflaschen; gestohlener Anhänger aufgefunden

Eschwege (ots)

Um 03:37 Uhr wurden am gestrigen Donnerstag (04.02.21) in den Nachtstunden von dem Tankstellengelände in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen acht Gasflaschen entwendet. Die Ermittlungen ergaben bei Anzeigenaufnahme, dass zwei unbekannte Täter das Schloss einer Gitterbox, in der die Gasflaschen gelagert sind, aufbrachen und die 11 kg schweren Flaschen anschließend abtransportierten. Dabei waren die zuvor in Eschwege-Niederhone entwendeten Kennzeichen (ESW-MM 147) an einem Fahrzeug angebracht (siehe PM vom 04.02.21, 11:05 Uhr). Der Schaden wird mit 650 EUR angegeben.

Anhänger heute Morgen aufgefunden

Neben den Kennzeichen wurde in der selben Nacht auch ein Pkw-Anhänger in Niederhone entwendet. Ein Zeuge hat sich heute Morgen, um 07:35 Uhr, aufgrund der Pressemitteilung hinsichtlich des Anhänger-Diebstahls mit der Polizei in Eschwege in Verbindung gesetzt, da er den dort beschriebenen Anhänger in der Gemarkung von Eltmannshausen aufgefunden hat. Die entsandte Polizeistreife stellte am Fundort in der Nähe des dortigen Wasserbehälters in der Soodener Straße fest, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Anhänger handelt, der nach erfolgter kriminaltechnischer Untersuchung noch am heutigen Tag seinem Eigentümer ausgehändigt werden konnte.

Zeugen gesucht

In diesem Zusammenhang bittet die Eschweger Polizei weiterhin um Hinweise. Insbesondere zu dem Zeitraum zwischen dem Diebstahl in Reichensachsen und dem Auffinden des gestohlenen Anhängers unter Telefon: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell