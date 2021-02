POL-ESW: Pressebericht 03.02.2021 - 2

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Die Polizei in Eschwege hat am Mittwochmorgen Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen, nachdem um kurz nach 08.00 Uhr in der Mauerstraße in Eschwege ein Lkw an einem Wohnhaus ein Regenfallrohr beschädigt haben soll. Anschließend soll der Verursacher weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Hinweisen ist den Beamten bei der Unfallaufnahme das Kennzeichen des verursachenden Lkw`s bekannt geworden. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer, der sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss, dauern an. Der bei dem Unfall entstandene Schaden ist noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Eis-Cafe`-Außenbestuhlung; Schaden 3400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt aktuell wegen des Diebstahls von 40 Stühlen und 10 Tischen, die von der Terrasse eines Eis-Cafe`s in der Biegenstraße von Hessisch Lichtenau von Unbekannten geklaut wurden. Der Diebstahl fand offenbar zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.30 Uhr statt. Den Stehlwert beziffern die ermittelnden Beamten auf ca. 3400 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05620/9393-0.

