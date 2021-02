POL-ESW: Pressebericht 03.02.2021

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Einbruch in zwei Gartenhütten; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt angezeigt wurde, sind unbekannte Täter in Eschwege auf einem Kleingartengelände am Diebachweg in zwei Gartenhütten eingebrochen. In einem Fall stellte der Besitzer den Vorfall am gestrigen Dienstag um 12.00 Uhr fest. Der Tatzeitraum dieses Vorfalls reicht allerdings bis zum 13.01.2021 zurück. Die Täter überstiegen eine verschlossene Tür zum Gartengelände und drangen dann gewaltsam in eine auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte ein. Offenbar randalierten die Täter hier aber nur und beschädigten das Inventar, gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Der entstandene Schaden liegt bei 500 Euro. In einem weiteren Fall auf dem gleichen Kleingartengelände haben die Täter zwischen dem 20.01.2021 und dem 02.02.2021, 17.15 Uhr eine Gartenhütte aufgebrochen und daraus einen Akkuschrauber der Marke Robi im Wert von 100 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt in dem Fall bei 300 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallort; Schaden 3000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangenem Sonntag 14.00 Uhr und Dienstagnachmittag 15.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW T-Roc beschädigt. Das Fahrzeug hat Beschädigungen an der hinteren, rechten Fahrzeugseite, die auf ca. 3000 Euro taxiert werden. Als Unfallörtlichkeit kommen laut dem Geschädigten offenbar mehrere Örtlichkeiten in Betracht, darunter in erster Linie der Parkplatz des EDEKA-Marktes in Meinhard-Grebendorf. Aber auch der Aldi-Parkplatz in Wanfried, sowie der Parkplatz einer Gastwirtschaft in Völkershausen können mögliche Unfallorte sein. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

500 Euro Schaden entstand am Auto eines 46-Jährigen aus Eschwege, als der Mann am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr auf der B 249 mit einem Reh kollidierte. Das Tier suchte nach dem Zusammenstoß das weite.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn hat ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr zwei Wildschweine erfasst. Ein Tier verendete direkt bei dem Zusammenstoß, das andere stark verletzte Tier musste von einem Jagd-ausübungsberechtigten erlegt werden. Der Schaden am Pkw des 40-Jährigen wird auf 5000 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Pedelec; Schaden 2100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Großalmerode in der Straße Am Schwarzenberg ein Pedelec aus der Garage eines Einfamilienhauses geklaut. Die Tat geschah in der Zeit zwischen Montagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Trekking-Pedelec der Marke KTM, Modell Amparo 8 in schwarz/silber mit dazugehörigem Akku im Wert von 2100 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Bereits am Montagabend gegen 23.15 Uhr erfasste ein 61-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ein Reh, als er auf der L 3238 von Gertenbach nach Mollenfelde unterwegs war. Am Pkw des Mannes entstand dabei ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Parkplatzrempler; Schaden 6000 Euro

Eine 72-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr beim Rangieren aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Steinstraße von Witzenhausen einen geparkten Firmenwagen beschädigt. Bei der Verursacherin liegt der Schaden an ihrem Pkw bei ca. 1000 Euro, der Schaden an dem Firmenwagen soll bei etwa 5000 Euro liegen.

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr ist einer 73-Jährigen Frau aus Witzenhausen während ihres Einkaufs im LIDL-Markt im Laubenweg in Witzenhausen die Geldbörse samt Ausweis, Führerschein und Kreditkarten geklaut worden. Die Täter griffen offenbar in einem unbeobachteten Moment zu, als die Frau während der Besorgungen ihre Handtasche mit der Geldbörse unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurückließ. Der Stehlschaden wird auf 50 Euro beziffert. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

