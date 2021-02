POL-ESW: Pressebericht 02.02.2021

Polizei Eschwege

Parkplatzrempler; Schaden 700 Euro

Gegen 11.20 Uhr hat am Montagvormittag ein 69-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Unfall verursacht, als er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Niederhoner Straße beim Rangieren in eine Parklücke gegen das geparkte Auto einer 61-Jährigen aus Volkerode (EIC) fuhr. Am Fahrzeug des Verursachers entstand dabei ein Schaden von 200 Euro, das Auto der Frau wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Autofahrer schleudert beim Abbiegen gegen wartenden Pkw; Schaden 6000 Euro

Am Montagnachmittag um kurz vor 15.00 Uhr bog ein 51-jähriger Autofahrer aus Eschwege von Grebendorf kommend nach rechts auf die B 249 in Richtung Eschwege (Bahnhofstraße) ab. Beim Abbiegevorgang geriet der Mann aufgrund der Witterungsverhältnisse mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei brach dann das Fahrzeugheck aus und der Wagen prallte gegen einen an der Ampel wartenden Pkw einer 57-Jährigen aus Meinhard, die aus Richtung Eschwege (Bahnhofstraße) kommend nach links in Richtung Grebendorf abbiegen wollte. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden von 4000 Euro. Zudem war das Auto aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit. Am Auto der Frau wurde der entstandene Schaden auf etwa 2000 Euro taxiert.

23-jähriger Autofahrer fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weil an seinem Fahrzeug ein Scheinwerfer defekt war, hat eine Streife der Eschweger Polizei dessen 23-jährigen, aus Eschwege stammenden, Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten hatten das Auto am Montagabend gegen 22.15 Uhr in der Moritz-Werner-Straße gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann allerdings starken Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren fest, so dass sie den Fahrer zu einem Drogenvortest mit auf die Polizeidienststelle nahmen. Der Test schlug auf Betäubungsmittel an, weswegen sich der Mann im Anschluss auch einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln, sowie wegen des Erwerbs und Besitzes der konsumierten Drogen ermittelt.

Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle; Polizei ermittelt gegen Unbekannt und sucht Zeugen

Eine Streife der Polizei Eschwege hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02.40 Uhr die Verfolgung eines dunklen Audi A 4 aufgenommen, nachdem den Beamten das Auto älteren Baujahrs im Bereich Grebendorf /B 249 aufgefallen war. Die Beamten fuhren dem Wagen auf der B 249 in Richtung Eschwege hinterher, um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Der Audi bog in Eschwege in die Bahnhofstraße ein und fuhr durch den Bahnhofskreisel schließlich in die Augustastraße weiter. Der Fahrer des Audis ignorierte dabei allerdings sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete in hohem Tempo weiter über die Reichensächser Straße / B 452 in Richtung Reichensachsen. Letztlich verloren die Beamten den Wagen, von dem lediglich die Zulassung GT- und die Buchstabenfragmente QO/OQ/OO/ oder QQ abgelesen werden konnten, aus den Augen. Gegen den unbekannten Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen eines Verkehrsdelikts. Hinweise zu dem Vorfall und dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 28-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Montagabend gegen 22.15 Uhr einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, hat die Polizei Eschwege Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer aufgenommen. Der 28-Jährige war nach eigenen Angaben von Oberdünzebach kommend auf der Verlängerung der Alten Mühlhäuser Landstraße in Richtung Blaue Kuppe unterwegs, als ihm etwa 50 Meter vor dem Schießübungsplatz der Bundepolizei ein Auto entgegenkam, dem der 28-Jährige um einen Unfall zu vermeiden ganz nach rechts ausweichen musste. Es kam zu keiner Fahrzeugberührung, aber durch das Ausweichmanöver rutschte das Auto des 28-Jährigen letztlich in einen Graben und setzte mit dem Fahrzeugunterboden auf dem Erdboden auf. Der unbekannte Verursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Auto des 28-Jährigen musste letztlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Hinweise zu dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Am Montagabend um kurz vor 21.00 Uhr kollidierte ein 44-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh, als er auf der L 3243 zwischen Germerode und Abterode unterwegs war. Das Reh verendete noch am Unfallort, an dem Auto entstand nur geringer Schaden in Höhe von 200 Euro.

