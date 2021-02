Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.02.21

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 06:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 27 in Richtung Göttingen. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 18:04 Uhr, eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Guxhagen, die auf der Kasseler Landstraße in Witzenhausen unterwegs war. Nach Angaben der 57-Jährigen lief der Waschbär weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

weitere Unfälle

Eine Unfallflucht wird aus Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen gemeldet. Ein noch Unbekannter befuhr zwischen dem 02.02.21, 19:30 Uhr und dem 03.02.21, 12:00 Uhr die Orgeletstraße, kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Zaun eines dortigen Anwesens, an dem entsprechend Sachschaden entstand. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Um 11:50 Uhr ereignete sich gestern Vormittag ein Unfall in der Leuchtbergstraße in Eschwege. Nach Angaben eines 92-jährigen Unfallbeteiligten aus Eschwege befuhr dieser die Leuchtbergstraße aus Richtung der Dünzebacher Straße kommend. Dabei musste er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und fuhr daher bis an den rechten Fahrbahnrand, wo es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der nach Angaben des 92-Jährigen aufgrund eines Wendemanövers in einer Einfahrt zu weit mit dem Fahrzeug in die Fahrbahn hineingeragt habe. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges, ein 70-Jähriger aus Cornberg, gab hingegen an, dass er beabsichtigt habe von der Grundstückseinfahrt heraus auf der Leuchtbergstraße zu wenden, dies aber wegen Fahrzeugverkehr unterließ und demzufolge zum Unfallzeitpunkt bereits mit seinem Auto stand. Dieses habe nur gering in die Fahrbahn hineingeragt, der andere Pkw wäre dann gegen das stehende Auto gefahren. Sachschaden: ca. 3000 EUR. Zeugenhinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 03.02.21, 16:30 Uhr und dem 04.02.21, 07:30 Uhr wurden in der Nordstraße in Eschwege-Niederhone die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-MM 147) von einem Pkw Dacia abgeschraubt und entwendet. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben.

Anhängerdiebstahl

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße "Neuer Winkel" in Eschwege-Niederhone ein weißer Pkw-Anhänger der Marke "FAV" mit dem amtlichen Kennzeichen `ESW-W 959´ entwendet. Der Anhänger war auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus geparkt und mittels einer Kette gesichert. Schaden: ca. 1000 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell