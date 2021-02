Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.02.21

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am 04.02.21 wurde zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr in der Straße "Am Lärchensfeld" in Großalmerode-Rommerode ein roter Audi A 5 beschädigt. In dem Tatzeitraum wurde das Auto auf der linken Fahrzeugseite (beide Türen und der Radkasten) zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Verkehrsunfall

Um 12:05 Uhr beschädigte gestern Mittag eine 47-Jährige aus der Gemeinde Berkatal beim Einparken in der Boyneburger Straße in Eschwege einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell