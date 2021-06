Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schmiererei

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:50 Uhr haben am Montag unbekannte Täter eine Gebäudewand an der Erwitter Straße mit roter Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

