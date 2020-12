Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Möglingen: 13.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall; Freiberg am Neckar - Geisingen: Pkw brennt auf Discounter Parkplatz

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

BAB81/ Möglingen: 13.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

13.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte VW-Lenkerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag gegen 09:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd. Dem bisherigen Kenntnisstand nach war eine 19-jährige VW-Lenkerin auf der BAB81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als sie verkehrsbedingt bremsen musste und in Schleudern geriet. Dabei gelangte sie auf den Fahrstreifen eines Lkw und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die 19-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es bildete sich ein etwa vier Kilometer langer Rückstau.

Freiberg am Neckar - Geisingen: Pkw brennt auf Discounter Parkplatz

Am Freitag geriet ein Pkw gegen 07:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ruitstraße in Freiberg am Neckar - Geisingen in Brand. Vermutlich war die Ursache ein technischer Defekt. Die Feuerwehr Freiberg am Neckar löschte das Feuer. Die Höhe der Sachschäden war bislang noch nicht beziffert.

