POL-LB: Böblingen: Radfahrer angefahren; Unbekannter attackiert 53-Jährigen mit Pfefferspray

Böblingen: Radfahrer angefahren

Am Donnerstag, gegen 14:25 Uhr kam es in Böblingen im Bereich der Johann-Schütte-Straße an der Einmündung zur Calwer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 68-Jährigen Fahrerin eines VW Golf und einem 41-Jährigen Radfahrer. Der Radfahrer befuhr den Fahrradstreifen der Calwer Straße in Richtung Stadtmitte, als die Fahrerin des VW aus der Johann-Schütte-Straße auf die Calwer Straße einbog und den Radfahrer hierbei, vermutlich aus Unachtsamkeit, übersah. Durch den Zusammenstoß der beiden fiel der 41-Jährige vom Rad und verletzte sich leicht an Hand und Knie. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1700 Euro.

Böblingen: Unbekannter attackiert 53-Jährigen mit Pfefferspray

Ein bislang unbekannter Passant attackierte am Donnerstag gegen 16:15 Uhr einen 53-Jährigen in der Offenburger Straße in Böblingen, der gerade dabei war Altpapier zu entsorgen. Der unbekannte Täter attackierte den 53-Jährigen zunächst verbal und fertigte Bildaufnahmen mit seinem Handy, da dieser keine Maske trug. Nachdem der 53-Jährige dem Passanten erklärte, dass er keine Maske tragen müsse und diesen bat nicht weiter Aufnahmen von ihm zu fertigen, ging er an dem Unbekannten vorbei, als dieser unvermittelt ein Pfefferspray zog und in dessen Gesicht sprühte. Der Unbekannte ging daraufhin weiter in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes ohne sich weiter um den 53-Jährigen zu kümmern. Eine eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Aufgreifen des Täters. Dieser wurde als etwa 40-45 Jahre alt, schlank und mit hellem mittellangem Haar beschrieben. Der Täter trug eine braune Stoffjacke. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 132500 in Verbindung zu setzen.

