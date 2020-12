Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: 35-Jähriger nötigt Verkehrsteilnehmerin und verletzt zwei Personen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 19:55 Uhr in Aidlingen-Deufringen wegen des Verdachts der Nötigung, Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger Mercedes-Lenker war zunächst auf der Kreisstraße 1067 (K1067) aufgefallen, nachdem er einer 27-Jährigen so dicht aufgefahren sein soll, dass diese im Rückspiegel die Lichter nicht mehr erkannt habe. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt auf der K1067 von Gärtringen nach Aidlingen-Deufringen unterwegs. In der weiteren Folge habe der Mercedes-Lenker sie mit seinem Fahrzeug überholt und vor ihr die Geschwindigkeit auffällig reduziert. Im Oberen Wengertweg habe der Mann dann seinen Wagen seitlich angehalten und die 27-Jährige wieder vorbeifahren lassen. Anschließend sei er ihr wieder sehr dicht aufgefahren und habe sie bis in den Gänsbergweg verfolgt. Die Frau verständigte einen 30-jährigen Angehörigen, der sie im Gänsbergweg schon erwartete. Dort wendete der 35-Jährige und hielt seinen Mercedes auf Höhe der Beiden an. Der 30-Jährige stellte den Mann zur Rede und es kam zu einem Streitgespräch. In dessen Verlauf beschleunigte der 35-Jährige seinen Mercedes unvermittelt, verletzte dabei den anderen am Arm und bog mit seinem Wagen in den Steinhaldenweg ein. Unmittelbar nach dem Abbiegen erfasste der Mann mit seinem Mercedes einen 38-jährigen Fußgänger, der gerade mit seinen beiden Hunden die Straße überquerte. Der 38-Jährige wurde bei der Kollision kurz entlang des Fahrzeuges mitgerissen und stürzte danach zu Boden. Er wurde hierbei leicht verletzt, während seinen Hunden nichts geschah. Der 35-Jährige soll seine Fahrt ohne anzuhalten fortgeführt haben. Die 27-Jährige und der 30-Jährige hörten den Zusammenstoß und leisteten erste Hilfe. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der 35-Jährige identifiziert werden. An seinem Wagen fanden sich deutliche Unfallspuren. Die beiden Verletzten begaben sich zur weiteren Versorgung selbstständig in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell