Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 37-Jähriger mit Waffe löst Polizeieinsatz aus

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann löste am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf dem Rathausplatz in Sindelfingen einen Polizeieinsatz aus. Passanten hatten gemeldet, dass eine Person, die im Hosenbund ein Schusswaffe stecken hat, im Bereich des Rathausplatzes umher laufen würde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten hierauf aus. Beamte der Polizeihundeführerstaffel und des Polizeireviers Sindelfingen erreichten den Einsatzort zuerst. Die vier Polizisten konnten den 37-Jährigen vor einer Bankfiliale feststellen. Er hielt die Schusswaffe, die nach unten zum Boden zeigte, in der Hand. Die Polizisten näherten sich dem Mann mit gezogener Dienstwaffe. Sie sprachen ihn an, worauf der 37-Jährige die Waffen vor sich auf den Boden ablegte. Ein Beamter der Polizeihundeführerstaffel brachte ihn anschließend zu Boden. Der 37-Jährige ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der von dem Mann geführten Waffe um eine Soft-Air-Waffe handelt, die jedoch von einer echten Schusswaffe kaum zu unterscheiden ist. Das Führen führt in diesem Fall zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der 37-Jährige, der alkoholisiert war, wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

