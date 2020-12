Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zwei PKW beschädigt

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Zehntgasse in Aidlingen sein Unwesen. Er zerkratzte zwei Fahrzeuge, einen Peugeot und einen VW, und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

