Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln gegen mehrere junge Männer

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gegen sechs jungen Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln. Das Ermittlungsverfahren wurde zunächst gegen Unbekannt eingeleitet, nachdem der Hausmeister einer Schule in Remseck am Neckar eine Vielzahl kleiner Klarsichttütchen im Bereich einer Sporthalle aufgefunden hatte. Die leeren Tütchen deuteten darauf hin, dass dort möglicherweise mit Rauschgift gehandelt wird. Die Tütchen dienen Dealern als Verpackungs- und Portionierungsmittel. Akribische Ermittlungsarbeit führte die Polizeibeamten zunächst zu zwei 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen aus Remseck am Neckar. Anfang September erfolgten Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden. Im Zuge dessen wurden mehrere Handys sowie auch Betäubungsmittel aufgefunden. Die Auswertung der Mobiltelefone und weitere Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur von vier weiteren Verdächtigen. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Kornwestheim, und zwei 22-Jährige sowie einen 23 Jahre alten Mann, die ebenfalls aus Remseck am Neckar kommen. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten Beamte des Polizeireviers Kornwestheim, die von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden, zeitgleich die von den Tatverdächtigen bewohnten Räume. Auch diese Durchsuchungen förderten mehr als zehn Handys zu Tage, darüber hinaus wurden Bargeld, Aufzeichnungen, die auf Betäubungsmittelhandel hinweisen, Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und Betäubungsmittel aufgefunden. Alle vier Tatverdächtigen bewahrten außerdem Gegenstände wie Schreckschusswaffen, Messer und Totschläger zu Hause auf, die ebenfalls beschlagnahmt wurden, da sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen können. Alle sechs Tatverdächtigen blieben auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern weiter an.

