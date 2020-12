Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Firmengebäude

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter über ein Fenster einer Umkleide Zutritt in ein Firmengebäude in der Max-Planck-Straße in Kornwestheim. Vermutlich begab sich der Unbekannte von dort aus in den Empfangsbereich und stahl einen Mitarbeiterausweis sowie eine Chipkarte, mit der am Kaffeeautomat Getränke bezogen werden können. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen etwa dreistelligen Betrag. Bei dem Unbekannten dürfte es sich um einen etwa 180 cm großen Mann mit kurzen, schwarzen Haare handeln, der schwarze Jeans und eine schwarze Jacke trug. Diese Person war gegen 05.45 Uhr zwei Mitarbeitern im Gebäude aufgefallen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

