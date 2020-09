Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn/Meppen - Protestaktion "Fridays for Future" mit zahleichen Teilnehmern (Korrektur Veranstaltungsort)

Nordhorn/Meppen (ots)

Freitagmittag versammelten sich in der Nordhorner Innenstadt circa 150 Schüler und Erwachsene, um an der Protestaktion "Fridays for Future" teilzunehmen. Nach Redebeiträgen auf dem Marktplatz folgte ein Marsch durch die Innenstadt. Gegen 13.35 Uhr war die Aktion nach etwa 90 Minuten ohne polizeiliche Vorkommnisse beendet. Auch auf dem Meppener Marktplatz trafen sich circa 100 Personen für eine gemeinsame klimapolitische Meinungsäußerung. Neben Redebeiträgen wurde Musik von einer Band gespielt. Anschließend radelten die Teilnehmer auf einer vorgegebenen Route durch das Meppener Stadtgebiet. Gegen 17.30 Uhr wurde die Versammlung durch die Veranstalter ohne Zwischenfälle für beendet erklärt.

