POL-HR: Wabern-Harle: Unbekannte Täter versuchen Gartenhütte anzustecken

Homberg (ots)

Tatzeit: 17.07.2020, 18:00 Uhr bis 18.07.2020, 17:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, im Mühlenweg eine Gartenhütte anzustecken.

Die Täter traten die verschlossene Gartentür ein, um auf das Gartengrundstück zu kommen. Anschließend gingen die Täter in die unverschlossene Gartenhütte und versuchten sie mit Hilfe einer Ölspraydose in Brand zu setzen. Hierbei beschädigten sie eine Holzsitzbank und ein Teil der Holzverkleidung. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

