Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld: Acht Fernseher im Wert von 30.000,- Euro von Ladefläche gestohlen

Homberg (ots)

Feststellungszeit: 19.07.2020, 01:13 Uhr

In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Sonntag in der Straße "Schilfwiese" acht Fernseher von der Ladefläche eines Lkw-Aufliegers gestohlen.

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte auf dem Rasthof in der Straße "Schilfwiese" übernachtet. Gegen 01:13 Uhr stellte der Fahrer fest, dass unbekannte Täter ein unverschlossenes Vorhängeschloss gelöst und eine Plastikplombe an den Verschlusstüren der Ladefläche durchtrennt hatten. Anschließen betraten die Täter die Ladefläche des Aufliegers und stahlen acht Fernseher der Marke Samsung im Wert von ca. 30.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Baunatal unter Tel.: 0561 - 910 1800.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

