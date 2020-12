Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Vorfahrtsunfall in der Karl-Brezing-Straße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von etwa 9.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Karl-Brezing-Straße in Öschelbronn. Ein 42 Jahre alter VW Passat-Lenker befuhr die Karl-Brezing-Straße in Richtung der Gartenstraße. Auf Höhe der Silcherstraße wollte er diese überqueren. Vermutlich übersah er hierbei einen 46-jährigen VW Up-Fahrer, der in der Silcherstraße von der Kurze Straße kommend unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der VW Passat wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell