Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte beschädigen Fahrzeug im Längenholz - Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag in der Zeit von etwa 17:10 Uhr bis 17:45 Uhr einen BMW, der auf dem Parkplatz des Naturfreibades im Längenholz in Herrenberg abgestellt worden war. Die Täter zerkratzten das gesamte Fahrzeug und ritzten mit einem unbekannten Gegenstand Beleidigungen auf Fahrertüre und Motorhaube des Fahrzeugs. Auf dem Dach des Fahrzeugs konnten zudem mehrere Dellen festgestellt werden, die ebenfalls durch die Unbekannten verursacht worden sind. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell