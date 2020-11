Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Firma in Hundsmühlen +++ Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag, 01. November 2020, circa 21:15 Uhr bis Montag, 02. November 2020, circa 08:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter mit einem zuvor während der Geschäftszeit entwendeten Schlüssel in eine Firma in der Dietrich-Dannemann-Straße.

Die Täter hebelten eine Bürotür auf und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-115, in Verbindung zu setzen.

