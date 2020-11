Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 02. November 2020, circa 18:40 Uhr und 19:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Hasporter Damm, Nahe der Einmündung zum Niedersachsendamm, ein und entwendeten Schmuck.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die 37 und 38-jährigen Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0, entgegen.

