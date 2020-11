POL-DEL: Polizeikommissariat Brake/LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Delmenhorst

Brake: Am Montag, 02.11.2020, 16:05 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall auf der B 212( Golzwarderwurp ) , bei dem vier Personen leicht verletzt werden. Ein 57-Jähriger aus Stadland biegt mit seinem Pkw aus einer Einmündung Höhe Straßenmeisterei Brake nach links auf die Bundesstraße B212 Richtung Nordenham ein. Dabei übersieht er den Pkw eines 25-Jährigen aus Nordenham mit seiner 24-jährigen Beifahrerin und einem 5-jährigen Kind als Mitfahrer, der die Bundesstraße von Nordenham kommend Richtung Brake befährt. Es kommt zur Kollision mit Sachschäden an beiden Pkw und Verunreinigung der Straße durch Kraftstoffe. Alle Personen werden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B212 muss für knapp 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Höhe der Sachschäden beläuft sich auf ca. 18000,- Euro.

