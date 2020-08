POL-ESW: Pressebericht vom 10.08.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 19:22 Uhr befuhr gestern Abend ein 22-Jähriger aus Waldaschaff die B 27 in Richtung Sontra. In Niddawitzhausen lief plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn (Allendorfer Straße), worauf der 22-Jährige versuchte diesem auszuweichen. Dadurch geriet er mit seinem Pkw auf die dortige Verkehrsinsel, wo er das Verkehrszeichen mit dem Pkw umfuhr. Da noch Öl aus dem Fahrzeug lief musste die örtliche Feuerwehr ausrücken. Sachschaden: 5300 EUR.

Beim Einparken auf dem Parkplatzgelände einer Gaststätte in der Leuchtbergstraße in Eschwege beschädigte gestern Vormittag, um 10:13 Uhr, ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard einen nebenstehenden geparkten Pkw Skoda. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1400 EUR.

Beleidigung - Zeugenaufruf

Ein 60-Jähriger aus Eschwege war am 03.08.30, um 08:15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Straße "Am Mühlgraben" in Eschwege unterwegs. Ihm entgegen kam ein ca. 20 - 25 Jahre alter Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr und diesbezüglich von dem 60-Jährigen darauf hingewiesen wurde. Der Radfahrer behauptet dann, dass es sich um einen Radweg handeln würde und drohte dem 60-Jährigen noch Schläge an, wenn er nicht die "Fresse" halte. Mit erhobenen Mittelfinger fuhr er dann weiter in Richtung Schloss. Beschreibung des Radfahrers: ca. 185 cm groß, muskulöse Figur, mitteleuropäischer Phänotyp, der akzentfrei deutsch sprach. Kurze dunkelblonde/ hellbraue Haare. Er fuhr ein 28 Zoll Herrenrad. Hinweise zum Radfahrer nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Diebstähle

Zwischen dem 06.08.20, 19:00 Uhr und dem 09.08.20, 17:30 Uhr wurde in der Werra-Klinik in Bad Sooden-Allendorf einer Patientin 150 Euro gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihr Geld in dem Zimmersafe deponiert und beabsichtigt am gestrigen Sonntagnachmittag dort Geld herauszunehmen. Dabei stellte sie fest, dass 3 x 50 Euro fehlten.

Aus einem Kleingarten zwischen der Ortsmitte von Frieda und der Umgehungsstraße haben Unbekannte aus einem 1,6 x 2,6 Meter großen Pool zunächst das Wasser abgelassen. Anschließend wurde der Pool inklusive der Solarfolie entwendet. Die Tat wurde gestern Nachmittag festgestellt. Schaden: 150 EUR.

Ein älteres Fahrrad (Mountain-Bike) im Wert von noch ca. 100 EUR wurde vergangene Nacht am "Stad" in Eschwege entwendet. Das Rad war zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr im Bereich der Pizzeria "San Remo" ungesichert an einer Straßenlaterne abgestellt worden.

Sachbeschädigungen

In der Dr.-Walter-Thom-Straße in Eschwege wurde zwischen dem 08.08.20, 15:00 Uhr und dem 09.08.20, 10:48 Uhr ein schwarzer Ford Fiesta durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw war auf den gemieteten Stellplätzen geparkt. Ein Zeuge bemerkte dann am Sonntagvormittag einen größeren Stein auf der Windschutzscheibe, der auf der Beifahrerseite liegt, die dadurch entsprechend beschädigt wurde. Der Schaden wird mit 400 EUR angegeben.

Im Ginsterweg in Eschwege wurde in der Nacht vom 08./09.08.20 ein Opel Astra durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten das Auto massiv, wodurch ein Sachschaden von ca. 2800 EUR entstand.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung mit anschließender Bedrohung

Um 16:05 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Sontra dabei gesehen, als er in der Jahnstraße in Sontra mit mehreren Steinen gegen eine Fensterzeile (bestehend aus vier Fenstern) der Adam-von-Trott-Schule warf und jeweils die äußere Verglasung beschädigte. Ebenso warf er mit den Steinen gegen eine Tür, an der zwei faustgroße Dellen zurückblieben. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Zuvor hatte der 35-Jährige auch zwei Fenster der benachbarten Regenbogenschule durch Steinwürfe beschädigt. Als der Zeuge den 35-Jährigen ansprach und aufforderte, dieses zu unterlassen, bedrohte dieser den Zeugen mit den Worten "Ich stech euch alle ab" und entfernte sich vom Schulgelände.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Beim Rückwärtsfahren in der Wehrestraße in Hessisch Lichtenau-Walburg fuhr ein Fahrzeug der Marke Iveco mit HR-Kennzeichen gegen den Zaun eines Anwesen, der dadurch beschädigt wurde. Der Fahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstagvormittag. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Radfahrerin verletzt

Schwer verletzt wurde eine 35-jährige aus Hessisch Lichtenau, die am gestrigen Vormittag, um 10:25 Uhr, mit ihrem Pedelec die Straße "Im Bebenroth" zwischen der B 80 und der L 3469 befuhr. In einem abschüssigen Bereich kurz vor einer Rechtskurve kam sie mit dem Rad zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde daraufhin in das Klinikum Kassel gebracht.

Gefährliche Körperverletzung

Um 02:55 Uhr ereilte die Polizeistation in Witzenhausen ein Notruf, indem mitgeteilt wurde, dass der Anrufer (ein 31-Jähriger aus Witzenhausen) in seiner Wohnung in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen angegriffen wurde. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass sowohl der 31-jährige Geschädigte als auch der 39-jährige Tatverdächtige im Laufe des Abend dem Alkohol sehr zugesprochen hatten und dann in Streit gerieten. Dabei habe der Tatverdächtige ein Messer in der Küche ergriffen und dem 31-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht sowie am linken Ohr zugefügt, die im Krankenhaus genäht werden musste. Beide hatten einen Promillegehalt von über zwei Promille; der Tatverdächtige sogar von ca. 2,7 Promille. Das Tatmesser wurde sichergestellt; der Tatverdächtige an seine Wohnanschrift in Witzenhausen entlassen.

