Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten; Folgemeldung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Freitagmittag kam es gegen 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten in Eschwege auf der Niederhoner Straße stadtauswärts in Höhe der Firma ATU.

(siehe Erstmeldung am 08.08.2020, 14.18 Uhr)

Nach dem nun vorliegenden Unfallbericht war ein 23-Jähriger aus Katzhütte (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) mit seinem Pkw auf der Niederhoner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs gewesen, als er offenbar zu spät erkannte, dass eine 25-Jährige aus Waldkappel, die auf das Gelände der Firma ATU abbiegen wollte, verkehrsbedingt anhalten musste.

Der 23-Jährige fuhr auf den Pkw der 25-Jährigen auf, wodurch sowohl der 23-jährige Verursacher, als auch dessen 47-Jähriger Mitfahrer und die 25-Jährige leicht verletzt wurden. Bei den Verletzungen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen aber lediglich um Schürfwunden und Verdacht auf HWS. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt, so dass die Feuerwehr diese aus dem Fahrzeug befreien musste.

Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten demzufolge abgeschleppt werden.

Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von 5000 Euro, am Auto der Unfallgegnerin wurde ein Schaden von etwa 8000 Euro registriert.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es zeitweilig zu Behinderungen. Die Fahrbahn war gegen 15.00 Uhr wieder komplett befahrbar.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell