Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Landkreis Wesermarsch: Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Brake

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 35-Jähriger gefährdete am Sonntag, 01. November 2020, unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln beim Einbiegen in den Gegenverkehr einen Streifenwagen auf der Hammelwarder Straße in Brake.

Der Mann bog gegen 20:20 Uhr, von der B212 links in die Hammelwarder Straße ein und nutze dafür die Fahrspur des Gegenverkehrs.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort ein Streifenwagen. Nur durch das Betätigen der Lichthupe durch den Polizeibeamten konnte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindert werden. Der 35-jährige Elsflether kam nur etwa 50 cm vor dem Streifenwagen zum Stehen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 35-Jährigen fest, sodass sich der Verdacht ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Schließlich räumte der Mann ein, am Vortag Amphetamine konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,31 Promille.

Dem 35-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Elsflethers beschlagnahmt.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell