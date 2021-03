Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Munition und Messer über die Grenze

Neugersdorf (ots)

Ein 51-jähriger Deutscher ist am 19. März 2021 bei Neugersdorf mit Kleinkalibermunition und einem verbotenen Messer aus der Tschechischen Republik kommend eingereist und wurde durch die Bundespolizei gestoppt.

Um 19:00 Uhr kontrollierten die Beamten ihn in einem 5er BMW auf der S 148. Da er seinen Personalausweis nicht fand, wies er sich mit einem abgelaufenen Presseauweis aus. In einem Fach des Armaturenbretts fanden die Polizisten eine Schachtel mit 50 KK-Patronen und den gesuchten Personalausweis, der Verbrennungsspuren aufwies. Außerdem lag in einer hinteren Türablage ein Tauchermesser mit einer 13 Zentimeter langen Klinge.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Während des Aufenthalts in der Dienststelle musste er immer wieder an das korrekte Tragen der Mund-Nase-Abdeckung erinnert werden, verweigerte sämtliche Unterschriften und zeigte sich ständig unkooperativ.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell