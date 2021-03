Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiterschleusung gestoppt

Weißenberg (ots)

Fünf Männer aus der Ukraine gerieten am 19. März 2021 bei Weißenberg in eine Kontrolle der Bundespolizei. Sie stehen im Verdacht, im Bundesgebiet oder in Frankreich einer illegalen Beschäftigung nachzugehen.

Der 36-jährige Fahrer eines Ford Mondeo und seine 24- bis 43-jährigen Mitfahrer wurden um 02:15 Uhr auf einem Autobahnparkplatz gestoppt, kurz nachdem sie in Weißenberg auf die BAB 4 in Richtung Dresden aufgefahren waren. Sie waren aus Polen eingereist und hatten gültige Reisepässe dabei. Allerdings machten sie widersprüchliche Angaben zu Reiseziel und -zweck. Außerdem hatten die vier Mitfahrer falsche Identitätsdokumente dabei um sich als EU-Bürger auszuweisen und somit leichter einer Beschäftigung auf dem Bau nachzugehen.

Die fünf Ukrainer wurden in Gewahrsam genommen und die Bundespolizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise sowie unerlaubtem Aufenthalt. Der Fahrer muss sich zudem wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten. Zur Zeit wird eine Zurückschiebung nach Polen geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell