Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht Soester Straße - 3.000 Euro Sachschaden

Werl (ots)

Eine Autofahrerin aus Werl bemerkte am 5. März einen frischen Unfallschaden an ihrem schwarzen Mercedes-Benz. Aufgrund der Parksituation ist sich die Frau relativ sicher, dass der Unfallschaden, in Höhe von circa 3.000 Euro, auf einem Supermarktparkplatz an der Soester Straße am Donnerstag (4. März), zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr, stattgefunden haben muss. Anstatt sich bei ihr zu melden oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer*in vom Unfallort. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell