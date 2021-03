Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Leib und Seele Polizeibeamter - Polizeihauptkommissar Andreas Koppius in den Ruhestand verabschiedet

Heute (5. März) verabschiedeten der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link und der Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Strafverfolgung, Polizeidirektor Raimund Hörhold den 61-jährigen Polizeihauptkommissar Andreas Koppius. Der 61-Jährige trat 1976 in Schloß Holte-Stukenbrock in den Polizeidienst ein und kam über Köln 1983 erstmalig in den Kreis Soest. Nach einer Verwendung im Streifendienst in Werl und Lippstadt wechselte er 1994 nach Unna, wo er bei der Kriminalpolizei tätig war. Seit 1996 arbeitete Koppius in der Kreispolizeibehörde Soest in verschiedenen Kriminalkommissariaten in Soest, Lippstadt und Warstein, bevor er als Wachdienstführer und später als Dienstgruppenleiter auf der Wache in Lippstadt bis zu seiner Pensionierung tätig war. Der in Erwitte wohnende verheiratet dreifache Vater und werdende Großvater macht sich keine Sorgen um seine neu gewonnene freie Zeit, die er mit seiner Familie verbringen möchte. In Kürze möchten er und seine Frau einen neuen Hund in der Familie begrüßen. Neben Motorradfahren hält sich der 61-Jährige auch durch sportliche Aktivitäten fit. Koppius war mit "Leib und Seele" gerne Polizist, räsonierte der Dienstgruppenleiter zum Ende seiner Dienstzeit. (reh)

