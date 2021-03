Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Geruch von Marihuana

Warstein (ots)

Den Geruch von Marihuana nahm eine Zivilstreife am Donnerstag (4. März), gegen 21.25 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in Suttrop an der Straßenkreuzung Kreisstraße/Steinrücken wahr. Zuvor fiel ihnen der 20-jährige Autofahrer aus Warstein aufgrund seiner augenscheinlichen Veränderungen an den Autolampen und dem Auspuff auf. Die Beamten durchsuchten den Wagen und die drei Insassen. Ergebnis: Leere Klemmverschlusstüten aber kein Marihuana. Auf Nachfrage räumte der Fahrer dann doch noch den Drogenkonsum am Vortag ein. Die Polizeibeamten fuhren mit ihm in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt wurde. (reh)

