Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu schnell unterwegs - Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Ein 19-jähriger Rüthener war am Donnerstag (4. März) mit seinem Wagen, gegen 19.55 Uhr, auf der Verkehrsfläche vor einem Geschäft an der Erwitter Straße offensichtlich zu schnell unterwegs. Er kam auf regennasser Fahrbahn mit seinem Gefährt ins Rutschen und krachte in eine Garage. Der 22-jährige Beifahrer aus Erwitte musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit und leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Garage entstand erheblicher Sachschaden. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell