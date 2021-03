Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Wohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Geseke (ots)

Eine Holzkiste mit Bargeld nahmen unbekannte Einbrecher am Donnerstag (4. März) in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Ladenmachergasse mit. Als die Bewohnerin zurückkehrte, standen die Schränke in der Wohnung offen und das Diebesgut fehlte. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

