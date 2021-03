Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrskontrolle - Blutprobe

Soest (ots)

Am Senator-Schwarz-Ring endete am Donnerstagabend (4. März), um 22.05 Uhr, die Autofahrt für einen 20-jährigen Soester nach einer Verkehrskontrolle im Krankenhaus. Den Beamten bemerkten unter anderem das auffällige Lidflattern und verlangsamte Pupillenbewegungen bei dem Soester. Ein positiver Drogenvortest bestätigte den Verdacht des vorherigen Drogenkonsums, sodass sie mit dem Autofahrer in ein Krankenhaus fuhren. Nach der Blutprobenentnahme erhielt der 20-Jährige auch noch den Hinweis, dass er erst wieder ein Kraftfahrzeug führen dürfe, sofern er nicht vollständig ausgenüchtert wäre. Im Rahmen einer Überprüfung des Autofahrers kam zudem heraus, dass er bereits ein bestehendes Fahrverbot auferlegt bekommen hatte und somit überhaupt keinen Wagen hätte führen dürfen. Nun wird er sich wegen des Vorwurfes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem möglichen Verstoß bezüglich der Autofahrt unter Drogeneinfluss. (reh)

