Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Schläger beleidigt Polizisten (16.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener Schläger hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Straße "Adlerring" die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 23-jähriger Betrunkener attackierte einen 26-Jährigen mit den Fäusten. Als die alarmierte Polizei eintraf, verhielt sich der 23-jährige auch ihnen gegenüber sehr gereizt und ließ sich durch Zureden nicht beruhigen. Die Beamten mussten den Mann in Gewahrsam nehmen, wobei er sie fortlaufend verbal und mit Gesten beleidigte. Außerdem filmte der Randalierer die Polizisten mit seinem Handy und gab vor, die Aufnahmen in das Internet gestellt zu haben. Den 23-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten.

