Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer

KempenichKempenich (ots)

Am Mittwoch, den 04.11.2020 gegen 17:37 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau seitens der Integrierten Rettungsleitstelle in Koblenz über eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Krad im Einmündungsbereich der B 412/L 83 bei Kempenich in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Pkw beabsichtigte von der B 412 nach links auf die L 83 in Richtung Spessart abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein vorfahrtsberechtigter Kradfahrer die L 83 aus Richtung Spessart kommend in Richtung Kempenich. In der Folge fuhr der Pkw in den vorgenannten Einmündungsbereich ein, so dass es hier zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten wurde durch den Zusammenstoß verletzt, wobei der Kradfahrer durch den Rettungsdienst schwerstverletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden musste. Während der Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es auf der L 83 zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr, war auch die Polizei Adenau vor Ort im Einsatz.

