Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandmelder alarmiert Feuerwehr (16.02.2021)

Mönchweiler (ots)

Ein Brandalarm hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen Mitternacht löste in einer Firma in der Waldstraße ein Brandmelder aus. Wie sich herausstellte, war es an einem Ölabscheider in einem Heizraum zu einer chemischen Reaktion gekommen. Hierbei hatte sich ungefährlicher Rauch entwickelt, der den Melder auslöste. Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude unverrichteter Dinge wieder verlassen.

