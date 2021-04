Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raser aus dem Verkehr gezogen

Hamm-Pelkum (ots)

Am Sonntag, 4. April, gegen 23.40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein VW Golf auf, der im Kreuzungsbereich Kamener Straße / Fangstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im weiteren Verlauf befuhr der Pkw die Weetfelder Straße in Richtung Osten. Hier zeigte der Tacho des nacheilenden Streifenwagens kurzzeitig 130 km/h - dort sind 50 km/h erlaubt. Dennoch vergrößerte sich der Abstand zum VW Golf. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrspur. Den Polizeibeamten gelang es im Anschluss, den Verkehrsrowdy anzuhalten. Den 21-jährigen Mann aus Hamm erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Zudem musste er direkt vor Ort seinen Führerschein abgeben. Der Pkw wurde an den Fahrzeughalter ausgehändigt. (lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell