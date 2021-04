Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu lange in Deutschland aufgehalten...

Oderwitz (ots)

...hatten sich zwei moldauische Männer im Alter von 51 und 55 Jahren.

Bundespolizisten kontrollierten die Beiden am 17. April 2021 um 11:30 Uhr in Oderwitz. Bei der Nachschau in den deren Reisepässen stellten die Polizisten fest, dass sich der 51-Jährige 386 Tage und der 55-Jährige 442 Tage zu lange im Schengengebiet aufgehalten haben. Sie hätten sich lediglich 90 Tage als Touristen aufhalten dürfen.

Beide wurden in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Ausländerbehörde Görlitz prüft den Aufenthalt beendende Maßnahmen.

