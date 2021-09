Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in WG-Zimmer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.09.2021, zwischen 12 und 16 Uhr, hatten unbekannte Täter in der Stollbruckstraße in Endingen die abgeschlossene Zimmertür eines WG-Bewohners aufgedrückt und verschiedene Unterhaltungselektronikartikel entwendet. Wie die Täterschaft ins Gebäude gelangte ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell