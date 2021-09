Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt, ein Radfahrer schwerverletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Waldau;]

Am 08.09.21, gegen 15.18 Uhr wollte ein 57-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Landstraße kommend nach links in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrer, woraufhin es zur seitlichen Kollision kam. Durch den Aufprall zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verbracht werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

