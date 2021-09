Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall bei Übervorgang

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 08.09.21, gg. 09.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die B500 von Bärental kommend in Richtung Schluchsee. Der Fahrzeuglenker entschloss sich, einen vor ihm fahrenden, 39-jährigen Pkw-Führer zu überholen. Während des Überholvorganges, setzte der zu überholende Pkw-Lenker ebenfalls zum Überholvorgang an, woraufhin die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander kollidierten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.200 Euro. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnten alle Unfallbeteiligten weiterfahren.

