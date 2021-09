Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - In Vereinsheimgasstätte eingebrochen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen - Im Zeitraum von Dienstag, 07.09.2021, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 08.09.2021, 16:00 Uhr, stieg ein Unbekannter über das Öffnen eines gekippten Fensters in ein Sportheim am Munzinger Weg in Breisach-Niederrimsingen ein. Im Innern gelangte er an den Hintereingang der dort befindlichen Gaststätte, welche er durch Einschlagen einer Glasscheibe am Hintereingang betreten konnte. In der Gaststätte wurden Alkoholika und Süßigkeiten im Wert von ca. 150 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell