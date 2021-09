Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Montag, 06.09.2021, auf Dienstag, 07.09.2021, wurde von einem Unbekannten das Badfenster einer Erdgeschosswohnung in der Scheffelstraße aufgehebelt. Die Wohnung wurde von dem Unbekannten komplett durchsucht. Was aus der Wohnung gestohlen wurde ist momentan noch nicht bekannt. Nach Sachlage wurde die Wohnung von dem Unbekannten über die Wohnungstür verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0, oder per E-Mail unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

