Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unklarer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 07.09.2021, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 33-jähriger LKW-Fahrer die leicht ansteigende August-Jeanmaire-Straße in Waldkirch. Ihm folgte ein weiterer Lkw, welcher mit dem vorausfahrenden Lkw, welcher offenbar plötzlich anhielt, kollidierte. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Angaben der beteiligten LKW-Fahrer weichen voneinander stark ab. Derzeit ist unklar, ob das anhaltende Fahrzeug zurückrollte und mit dem dahinterstehenden Lkw kollidierte oder ob das hintere Fahrzeug auf den Vorderen aufgefahren ist.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell