Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall verletzt

Hagen (ots)

Auf der Enneper Straße verletzte sich am Mittwoch (31.03.2021) ein 44-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall. Der Hagener war gegen 17 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hagener Straße gefahren und mit dem Opel eines 45-Jährigen zusammengestoßen. Der Autofahrer hatte beabsichtigt nach links in die Grundstückseinfahrt eines Supermarktes auf den Parkplatz abzubiegen. Beide versuchten noch rechtzeitig zu bremsen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Das Auto touchierte den Hagener an der linken Seite, sodass er zu Fall kam. Der Radfahrer wurde von Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 500 Euro. (arn)

